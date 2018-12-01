Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yeni hoca ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyledi.
İHA'nın haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı. Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, "Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için" ifadelerini kullandı.
- 30.11.2018
- Güncelleme: 01.12.2018 08:07
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Filede derbi heyecanı
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Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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