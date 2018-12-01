Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
03 Mart 2019, Pazar
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Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , Teknik Direktör ve yeni hoca ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , Teknik Direktör ve yeni hoca ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyledi.

İHA'nın haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı. Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, "Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için" ifadelerini kullandı.

  1. 30.11.2018
  2. Güncelleme: 01.12.2018 08:07
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