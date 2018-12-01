2019'u göremem!
Hollandalı çalıştırıcı, ülkesinin basınına verdiği röportajda “Fenerbahçe’nin başında 2019 yılını görebileceğimi düşünmüyorum” dedi ve ekledi: Durumum uzun sürmez.
YAKINDA KARAR VERIRLER
"BIR gün mü bir hafta mı olur bilmiyorum ama bu durumun uzun süreceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Kulübün de ne istediğini anlamaya çalışıyorum. Karar verecekleri günü bekliyorum. Açıkçası ne düşündüklerini de direkt olarak sormadım. Yakın bir zaman içerisinde karar vermelerini bekliyorum" şeklinde konuştu.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
F.BAHÇE, Zagreb sınavı sonrası dünü izinli geçirdi. Sarılacivertli futbolcular, bugün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa sınavı hazırlıklarına start verecek.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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