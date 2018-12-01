2019'u göremem!
03 Mart 2019, Pazar
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2019'u göremem!

2019'u göremem!

Hollandalı çalıştırıcı, ülkesinin basınına verdiği röportajda “’nin başında 2019 yılını görebileceğimi düşünmüyorum” dedi ve ekledi: Durumum uzun sürmez.

Teknik Direktörü Erwin Koeman, sarı-lacivertli kulübün hoca arayışını doğruladı! Ülkesi Hollanda'nın basın kuruluşlarına röpartaj veren Koeman, Fenerbahçe'nin başında yeni yılı göremeyeceğini söyledi. 2019 yılını görebileceğini düşünmediğini söyledi. Tecrübeli hoca "2019 yılına kadar 7'den fazla maç var. Fenerbahçe'de yeni yılı görebileceğimi düşünmüyorum" dedi.

YAKINDA KARAR VERIRLER
"BIR gün mü bir hafta mı olur bilmiyorum ama bu durumun uzun süreceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Kulübün de ne istediğini anlamaya çalışıyorum. verecekleri günü bekliyorum. Açıkçası ne düşündüklerini de direkt olarak sormadım. Yakın bir zaman içerisinde karar vermelerini bekliyorum" şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
F.BAHÇE, Zagreb sınavı sonrası dünü izinli geçirdi. Sarılacivertli futbolcular, bugün 'nde gerçekleştireceği antrenmanla sınavı hazırlıklarına start verecek.
  1. 1.12.2018
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