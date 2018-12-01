17 maçlık serisi bitti
Bir gol için 52'yi bekliyor!
Süper Lig'in geride kalan 13 haftasında ilk golü en geç bulan takım Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler 52.6 dakika ile ilk golü bulma ortalaması en geç ekip konumunda. Sarı-lacivertlileri ortalama 50.5 dakika ile Akhisarspor takip ediyor. Üçüncü sırada ise 50.1 dakika ile Galatasaray takip ediyor.
- 1.12.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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