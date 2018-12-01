17 maçlık serisi bitti
03 Mart 2019, Pazar
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17 maçlık serisi bitti

17 maçlık serisi bitti
UEFA grup etabı maçında ağırladığı ile 0-0 berabere kalan , Avrupa sahnesinde 'deki yenilmezlik serisini sürdürse de gol atma serisini kaybetti. Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında iç sahadaki 17 maçlık gol atma serisi bitti. Ayrıca Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son 11 maçta yenilmeyen Kanarya, bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bir gol için 52'yi bekliyor!
'in geride kalan 13 haftasında ilk golü en geç bulan takım Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler 52.6 dakika ile ilk golü bulma ortalaması en geç ekip konumunda. Sarı-lacivertlileri ortalama 50.5 dakika ile Akhisarspor takip ediyor. Üçüncü sırada ise 50.1 dakika ile takip ediyor.
  1. 1.12.2018
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