Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal ve yeni hoca ilgili açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını söyledi.
İHA'nın haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı. Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, "Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için" ifadelerini kullandı.
- 30.11.2018 16:17
- Güncelleme: 30.11.2018 16:50
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Toplam 1
Yorum
duyduklarım yanlıştır inşallah yabancı teknik direktör arıyormuşsunuz hiç akıllanmayacaksınız degilmi yılmaz vural ersun yanal dururken nedir bu yabancı sevdası
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Kartal’a 110 bin Naibi’ye 21 gün
Toplam 2
Yorum
mm ankaragüçüne ceza yokmu?
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Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı
Toplam 3
Yorum
SERDAR TRABZONSPORA UZUN BOYLU STOPER LAZIM 3 STOPERİN ÜÇÜDE 1.82
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