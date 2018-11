Koeman konuşacak

Bir futbolcuyla birlikte basının karşısına çıkacak olan Hollandalı'nın toplantısı 17.30'da Ülker Stadı'nda yapılacak. İdman ise toplantıdan sonra 18.00'de başlayacak.

Her biri hırs küpü

Dinamo Zagreb ile yarın oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin dünkü idmanında kemik sesleri çıktı. Trabzonspor yenilgisi sonrası ağır eleştirilerin hedefinde kalan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanda hırslı görüntüleriyle dikkat çekti. Teknik direktör Koeman yönetiminde tesislerinde çalışan Fenerbahçe, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.



Biletler satışta

Süper Ligi'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın biletlerini satışa çıkarıyor. Yüksek Divan Kurulu ile kongre ve temsilci üyelerinin bugün alacağı biletler, yarın FB kart sahipleri ve Fenercell abonelerine, cuma günü de genel satışa çıkarılacak. Fiyatlar şöyle: Misafir: 42 TL, Migros F Blok: 32.50 TL, Fenerium üst H-I: 115 TL, AVIS H: 210 TL, G: 250 TL, F: 305 TL.



Alper Boğuşlu Fenerbahçe'de

Uzun süredir kaleci hocası arayan Fenerbahçe'de dün mutlu son vardı. Sarı-lacivertliler, 5 yıldır A Milli Takım'da görev yapan Alper Boğuşlu ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi sözleşmeye imza atan Boğuşlu, Milli Takım'daki görevlerine de devam edecek.



Rakip D.Kursk

FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bugün kritik bir maça çıkacak. Potanın Kraliçeleri, B Grubu'nun 4. haftasında Rus ekibi Dinamo Kursk'a konuk olacak. Kursk şehrindeki Spor ve Konser Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Saaat 19.00'da başlayacak.



Özel konuklar

Sarı-Lacivertliler, minik taraftarlar için başlattığı organizasyon tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin dünkü konukları Güngören Tozkoparan Ortaokulu öğrencileriydi. Stadı ve müzeyi gezen öğrencilere, kulüp tarihiyle ilgili bilgiler de verildi.