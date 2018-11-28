Koeman konuşacak
28 Kasım 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Koeman konuşacak

Koeman konuşacak

Teknik Direktörü Erwin Koeman, ile yarın oynanacak maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Bir futbolcuyla birlikte basının karşısına çıkacak olan Hollandalı'nın toplantısı 17.30'da Ülker Stadı'nda yapılacak. İdman ise toplantıdan sonra 18.00'de başlayacak.

Her biri hırs küpü
ile yarın oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren 'nin dünkü idmanında kemik sesleri çıktı. yenilgisi sonrası ağır eleştirilerin hedefinde kalan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanda hırslı görüntüleriyle dikkat çekti. Teknik direktör Koeman yönetiminde tesislerinde çalışan , taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Biletler satışta
Süper Ligi'in 14. haftasında 'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın biletlerini satışa çıkarıyor. ile kongre ve temsilci üyelerinin bugün alacağı biletler, yarın FB kart sahipleri ve Fenercell abonelerine, cuma günü de genel satışa çıkarılacak. Fiyatlar şöyle: Misafir: 42 , Migros F Blok: 32.50 , Fenerium üst H-I: 115 TL, AVIS H: 210 TL, G: 250 TL, F: 305 TL.

Alper Boğuşlu Fenerbahçe'de
Uzun süredir kaleci hocası arayan Fenerbahçe'de dün mutlu son vardı. Sarı-lacivertliler, 5 yıldır A 'da görev yapan ile her konuda anlaşma sağladı. Resmi sözleşmeye imza atan Boğuşlu, 'daki görevlerine de devam edecek.

Rakip D.Kursk
FIBA 'nde mücadele eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bugün kritik bir maça çıkacak. Potanın Kraliçeleri, B Grubu'nun 4. haftasında Rus ekibi 'a konuk olacak. Kursk şehrindeki Spor ve Konser Merkezi'nde oynanacak karşılaşma Saaat 19.00'da başlayacak.

Özel konuklar
Sarı-Lacivertliler, minik taraftarlar için başlattığı organizasyon tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin dünkü konukları Güngören Tozkoparan Ortaokulu öğrencileriydi. Stadı ve müzeyi gezen öğrencilere, kulüp tarihiyle ilgili bilgiler de verildi.

  1. 28.11.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koeman konuşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN