İpler artık Semih Özsoy’da mı?

Fenerbahçe'deki bir başka sıkıntı ise futbol şubesinin başında kimin olduğu…

Damien Comolli mi, yoksa Semih Özsoy'un mu futbol operasyonunu yönettiği son dönemde merak ediliyor. Cocu'nun kovulmasından sonra Comolli'nin getirdiği bazı futbolcu isimlerinin Ali Koç'un önüne gelmeden Özsoy tarafından elemine edildiği de konuşuluyor. Son dönemde Comolli'nin kameralardan uzak kalması ve kulüp adına açıklamaları da Özsoy'un yapması da dikkat çekiyor.



'İyi bir golcü lazım'

Valbuena, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. RMC Sport'a konuşan yıldız oyuncu, eski takımı Marsilya hakkında değerlendirmeler yaptı ve "Marsilya şu anda bir duraklama dönemi geçiriyor. Eski günlerine dönebilmek için kadrosunu güçlendirip iyi bir forvet almalı" diye konuştu.



Soldado yine yok

Süper Lig'de cezalı olan Roberto Soldado'nun forma hasreti UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İspanyol golcünün adı sezon başında UEFA'ya bildirilmediği için yarınki Zagreb mücadelesini de tribünden izlemek zorunda kalacak. Soldado bu sezon 8 maçta 1 asist yapabildi.



Barış Alıcı'ya özel motivasyon

Teknik direktör Erwin Koeman, Ayew'in parmağından ameliyat olması nedeniyle Dinamo maçında 11'de forma giyme ihtimali beliren genç futbolcu Barış Alıcı ile özel olarak ilgileniyor. Hollandalı çalıştırıcının, 21 yaşındaki kanat oyuncusuna "Kendini sürekli hazır tut. Motivasyonunun üst düzeyde olmasını istiyorum. Herkes sana çok güveniyor. Bu takımın geleceğisin. Sahada üstüne düşeni yapacağından şüphem yok" dediği bildirildi.



Yeni sponsor anlaşması

Fenerbahçe bugün HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. Siteden yapılan açıklamada törene başkan yardımcısı Burhan Karaçam'ın katılacağı bildirildi ve "Kulübümüz ve HDI Sigorta arasında 'Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Resmi Sigorta Sponsorluğu' anlaşması yapılacaktır" denildi.



Wiel'in işi çözülemedi

Eski Fenerbahçeli Wiel'i, dolandırmakla suçlanan menajer Ümit Akbulut ve ortağı Sinan Siner hakkındaki davada, uyuşmazlık oluştu. 28. Asliye Ceza Mahkemesi, suçun "Nitelikli dolandırıcılık" kapsamında kaldığı gerekçesiyle dosyaya görevsizlik verdi. 19. Ağır Ceza Mahkemesi de suçun "Basit dolandırıcılık" kapsamında kaldığını belirterek "karşı görevsizlik kararı" verdi.