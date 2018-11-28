Bundan kötüsü yok!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Bundan kötüsü yok!

Bundan kötüsü yok!

Büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşayan , 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88’den bu yana en kötü ilk 13 haftaya imza attı.

'de geride kalan 13 haftayı 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgiyle kapatan , tarihin en kötü sezonunu yaşıyor. Sarı-lacivertliler, Türkiye Ligi'nde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana en kötü ilk 13 haftalık performansa imza attı. 31 sezon içinde 1990-91'deki 16 puanlı döneminden kötü olan 'nin bu süreçteki en iyi yılı ise 35 puan topladığı ve Daum'un çalıştırdığı 2005-06'ydı. Sarı-lacivertlilerde dikkat çeken diğer bir konu da, gol averajının eksi olması. Kanarya'nın geride kalan 13 haftada eksi 5 olan gol averajı da önceki sezonlarda bu kadar kötü olmamıştı.
  1. 28.11.2018
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