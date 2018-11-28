Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Belçikalı yıldız ile yıllar önce yaptığı transfer görüşmesini anlattı.
28 Kasım 2018, Çarşamba
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"Bir gün 'de oynayacağım"

"Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım"

’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Belçikalı yıldız ile yıllar önce yaptığı görüşmesini anlattı.

Hasan Çetinkaya'nın dün sarfettiği sözler, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. F.Bahçe'nin eski idari menajeri olan Çetinkaya, yaptığı görüşmeleriyle ilgili anılarını paylaştı. Lig Radyo'ya konuşan Çetinkaya, 'de oynayan Hazard için önemli ifadeler kullandı. 27 yaşındaki futbolcuya Lille'de oynadığı dönemde teklif götüren Çetinkaya, "Eden Hazard bir gün F.Bahçe'de oynayacağına söz verdi. Lewandowski için de Poznan ile anlaşmıştık ama son anda Dortmund'u seçti" dedi.
  1. 28.11.2018
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