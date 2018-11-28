Andre Ayew şoku!
Trabzonspor maçında sakatlanan Ganalı oyuncunun parmağında kırık tespit edildi ve 2 hafta takımdan ayrı çalışacağı açıklandı.
Süper Lig'de geride kalan 13 maçta da forma giyen Andre Ayew'den kötü haber...
Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçı eli bandajlı bir şekilde tamamlayan Ganalı futbolcunun sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi. 28 yaşındaki oyuncuya dün yapılan muayene ve tetkiklerinin ardından kırık fiksasyonu operasyonu gerçekleştirildi. İki hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı açıklanan Ayew'in 2'si Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maça yetişemeyeceği belirtiliyor.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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