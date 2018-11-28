Andre Ayew şoku!

Süper Lig'de geride kalan 13 maçta da forma giyen Andre Ayew'den kötü haber...

Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen maçı eli bandajlı bir şekilde tamamlayan Ganalı futbolcunun sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi. 28 yaşındaki oyuncuya dün yapılan muayene ve tetkiklerinin ardından kırık fiksasyonu operasyonu gerçekleştirildi. İki hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı açıklanan Ayew'in 2'si Süper Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 maça yetişemeyeceği belirtiliyor.