Andre Ayew şoku!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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şoku!

Andre Ayew şoku!

maçında sakatlanan oyuncunun parmağında kırık tespit edildi ve 2 hafta takımdan ayrı çalışacağı açıklandı.

'de geride kalan 13 maçta da forma giyen 'den kötü haber...

'a 2-1 kaybedilen maçı eli bandajlı bir şekilde tamamlayan futbolcunun sağ el dördüncü parmağında kırık tespit edildi. 28 yaşındaki oyuncuya dün yapılan muayene ve tetkiklerinin ardından kırık fiksasyonu operasyonu gerçekleştirildi. İki hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı açıklanan Ayew'in 2'si Süper Lig, 1 Avrupa Ligi olmak üzere 3 maça yetişemeyeceği belirtiliyor.

  1. 28.11.2018
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