Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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    27 Kasım 2018, Salı
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    maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> – <a href="/index/dinamo-zagreb?id=2ad08adb-8001-4238-b773-716a138f5795" class="" rel="tag">Dinamo Zagreb</a> maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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    maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    'ndeki temsilcilerimizden , evinde 'i ağırlayacak.

    'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, evinde Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Sarı lacivertli ekip Dinamo Zagreb'i evinde devirerek hem UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma yolunda avantaj elde etme hem de Dinamo Zagreb'den rövanşı alma peşinde.

    UEFA Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar oynadığı karşılaşmalarda 7 puan toplayan ve grubunda ikinci sırada olan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'i devirerek liderlik şansını da devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb arasında oynanan karşılaşma Hırvat ekibinin 4-1'lik üstünlüğüyle noktalanmıştı.

    GRUPTAKİ TEK MAĞLUBİYET ZAGREB'DEN
    UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, tek yenilgisini Dinamo Zagreb'den aldı. Gruptaki ilk maçına Zagreb deplasmanında çıkan temsilcimiz, burada gruplarak tatsız bir başlangıç yapsa da toparlanmasını bildi ve şu an 7 puanla ikinci sırada.

    FENERBAHÇE'NİN GRUPTA ALDIĞI SONUÇLAR
    Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 2-0 Trnava
    Anderlecht 2-2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 2-0 Anderlecht

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GOLCÜ
    'in ilk 13 haftasında skorer bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise tersi bir görüntü çiziyor. Ligin ilk 13 haftasında sadece 12 gole imza atan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarında ise Anderlecht'e 4, Trnava'ya 2, Dinamo Zagreb'e 1 toplamda ise 4 maçta 7 gole imza attı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki golleri Slimani (2), Frey (2), , Valbuena ve Neustadter'den geldi.

    FENERBAHÇE – DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN?
    Fenerbahçe – Dinamo Zagreb maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 20:55'te oynanacak. Mücadeleye, Ülker Stadyumu ev sahipliği yapacak.

    FENERBAHÇE – DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?
    UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Dinamo Zagreb'i ağırlayacak Fenerbahçe'nin maçı beIN Sports 1'ten yayınlanacak.

    1. 27.11.2018 00:48
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