Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin U-21’leri kapıştı
Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin alt yapı ekiplerinin maçında kavga çıktı. 5 oyuncuya kırmızı kart çıktı.
Süper Lig'deki dev derbi öncesi iki takımın U-21 ekipleri karşı karşıya geldi. Maçın 52. dakikasında Trabzonspor'da Kerem Bayruk penaltıdan topu auta yolladı. Bu poziyonun ardından Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter ile kale arkasındaki Trabzonsporlu taraftarlar arasında kısa süreli atışma yaşandı. Maçın sonunda ise futbolcular kapıştı. İki takımın futbolcuları bir anda kavga etmeye başladı. Trabzonspor'dan Koray Kılınç, Belhül Aydın ve Ali Karnapoğlu, F.Bahçe'den Abdullah Yiğiner ve Abdullah Yerli kırmızı gördü.
- 26.11.2018
-
Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
-
Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
-
Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin U-21’leri kapıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.