Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin U-21’leri kapıştı – Fotomaç – 26 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ile 'nin ’leri kapıştı

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> ile <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin <a href="/index/u-21?id=1e2879b6-2aaf-4022-a34c-e2b2a4035a48" class="" rel="tag">U-21</a>’leri kapıştı

    ve ’nin alt yapı ekiplerinin maçında kavga çıktı. 5 oyuncuya kırmızı kart çıktı.

    'deki dev derbi öncesi iki takımın ekipleri karşı karşıya geldi. Maçın 52. dakikasında 'da Kerem Bayruk penaltıdan topu auta yolladı. Bu poziyonun ardından kalecisi Abdullah Yiğiter ile kale arkasındaki Trabzonsporlu taraftarlar arasında kısa süreli atışma yaşandı. Maçın sonunda ise futbolcular kapıştı. İki takımın futbolcuları bir anda kavga etmeye başladı. 'dan Koray Kılınç, Belhül ve Ali Karnapoğlu, F.Bahçe'den Abdullah Yiğiner ve Abdullah Yerli kırmızı gördü.

    1. 26.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ile 'nin ’leri kapıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN