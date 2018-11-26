Süper Lig'deki dev derbi öncesi iki takımın U-21 ekipleri karşı karşıya geldi. Maçın 52. dakikasında Trabzonspor'da Kerem Bayruk penaltıdan topu auta yolladı. Bu poziyonun ardından Fenerbahçe kalecisi Abdullah Yiğiter ile kale arkasındaki Trabzonsporlu taraftarlar arasında kısa süreli atışma yaşandı. Maçın sonunda ise futbolcular kapıştı. İki takımın futbolcuları bir anda kavga etmeye başladı. Trabzonspor'dan Koray Kılınç, Belhül Aydın ve Ali Karnapoğlu, F.Bahçe'den Abdullah Yiğiner ve Abdullah Yerli kırmızı gördü.