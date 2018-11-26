MAÇ SONUCU I Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kara bulutları dağıttı. Fırtına istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük kurdu. Trabzonspor 26 şut çekerken, 8'inde isabetli sağladı. Bu değer, takımın sezon rekoru olarak rakamlara yansıdı. Bordo mavililer topla oynama (%55), pas (362), isabetli pas (305), pas başarı yüzdesi (%53), orta (23), isabetli orta (4) ile coştu. Karadeniz ekibi, kazanılan ikili mücadele (45), top çalma (16) karnelerinde de rakibini sahadan sildi. Fırtına inanılmaz iştahlıydı. Sarı-lacivertliler ise karşılaşmayı 8 şut ve 2 isabetli şut performansı ile tamamladı. 11 şutta 3 isabet kaydeden Fener, beklentilerin uzağında kaldı.