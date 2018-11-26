MAÇ SONUCU I Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe – Fotomaç – 26 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    MAÇ SONUCU I 2-1

    MAÇ SONUCU I Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

    8 senedir yenemediği F.Bahçe’yi muhteşem bir futbolla adeta sahadan sildi. Son yılların en iyi futbolunu oynayan bordo-mavili ekip Kanarya’yı 2-1 yenerek rakibi karşısındaki 18 maçlık galibiyet hasretine son verdi

    , 'yi 2-1 yenerek kara bulutları dağıttı. Fırtına istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük kurdu. Trabzonspor 26 şut çekerken, 8'inde isabetli sağladı. Bu değer, takımın sezon rekoru olarak rakamlara yansıdı. Bordo mavililer topla oynama (%55), pas (362), isabetli pas (305), pas başarı yüzdesi (%53), orta (23), isabetli orta (4) ile coştu. ekibi, kazanılan ikili mücadele (45), top çalma (16) karnelerinde de rakibini sahadan sildi. Fırtına inanılmaz iştahlıydı. Sarı-lacivertliler ise karşılaşmayı 8 şut ve 2 isabetli şut performansı ile tamamladı. 11 şutta 3 isabet kaydeden Fener, beklentilerin uzağında kaldı.

    1. 26.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    MAÇ SONUCU I Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN