MAÇ SONUCU I Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Trabzonspor 8 senedir yenemediği F.Bahçe’yi muhteşem bir futbolla adeta sahadan sildi. Son yılların en iyi futbolunu oynayan bordo-mavili ekip Kanarya’yı 2-1 yenerek rakibi karşısındaki 18 maçlık galibiyet hasretine son verdi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kara bulutları dağıttı. Fırtına istatistiklerde de rakibine büyük üstünlük kurdu. Trabzonspor 26 şut çekerken, 8'inde isabetli sağladı. Bu değer, takımın sezon rekoru olarak rakamlara yansıdı. Bordo mavililer topla oynama (%55), pas (362), isabetli pas (305), pas başarı yüzdesi (%53), orta (23), isabetli orta (4) ile coştu. Karadeniz ekibi, kazanılan ikili mücadele (45), top çalma (16) karnelerinde de rakibini sahadan sildi. Fırtına inanılmaz iştahlıydı. Sarı-lacivertliler ise karşılaşmayı 8 şut ve 2 isabetli şut performansı ile tamamladı. 11 şutta 3 isabet kaydeden Fener, beklentilerin uzağında kaldı.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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