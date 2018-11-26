Trabzonspor - Fenerbahçe maçından notlar! – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    - maçından notlar!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> - <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> maçından notlar!

    'in 13. haftası - derbisine ev sahipliği yaptı. İşte derbide öne çıkan olaylar...

    'in 13. haftası - derbisine ev sahipliği yaptı. İşte derbide öne çıkan olaylar...

    PENALTI CANAVARI HARUN
    , Trabzon deplasmanında bir penaltı kurtarışı daha yaptı. forması altında yaptığı penaltı kurtarışlarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı eldiven, kariyerindeki ilk penaltısını da karşısında kurtardı. Rodallega'ya izin vermeyen , 2014-15 sezonunun başından bu yana 9. penaltı kurtarışını yaptı.

    FAZLA BİR ŞEY YAPMADIK
    Trabzon'un arka arkaya gelen ataklarını savuşturan ancak 2 gol yemekten de kurtulamayan Harun Tekin, maç sonrası çok üzgün olduğunu söyledi. Harun, "Buraya kazanmak için gelmiştik ama maalesef olmadı. Çok üzgünüz. Kazanacak fazla bir şey yapamadık. Performansım önemli değil, önemli olan takımın kazanması" diye konuştu.

    SİFTAH YAPTI
    Kaleyi 22 yaşındaki file bekçisi korudu. Alt yapıdan yetişen 21 yaşındaki stoper ilk kez bir lig maçında oynadı.

    2010'DAN SONRA EVINDE GÜLDÜ
    Trabzonspor, 23 Ağustos 2010'da Avni Aker Stadı'nda 3-2 kazandığı maçtan sonra evinde oynadığı karşılaşmalardan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik çıkarmıştı. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 18 gol görmüştü. Dün bu şanssızlığı Novak'la bitirdi. Fırtına toplamda 18, evinde 8 maç sonra rakibini yendi.

    KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK
    Trabzon'un hocası , Malatyaspor maçının ilk 11'inden 3 değişiklik yaptı. Onur'un yerine Uğurcan, Hosseini'nin yerine Hüseyin Olcay'ın yerine Yusuf oynadı.

    ÇOK İYİ OYNADIK
    : Böylesine büyük bir maçta 11'de başlamak çok önemliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. En iyisini yapmak için çabaladık.

    ALTYAPI GERÇEĞİ
    : Çok mutluyuz güzel bir galibiyet aldık. Buna hem bizim hem de taraftarımızın ihtiyacı vardı. Hüseyin ve Uğurcan göz doldurdu. Burada kesinlikle bir altyapı gerçeği var.

    ONAZİ CEZALI
    Bordo-mavili futbolcu Onazi, maçtan iki gün önce idmanda boynunun üzerine düşerek herkesi korkutmuştu. Ancak oynamak istedi ve dün sahada yer aldı. Sarı kart gören Nijeryalı maçında cezalı.

    GENÇLER RESİTAL SUNDU
    Bordo- mavili takımın altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, , Hüseyin Türkmen ve dün inanılmaz performans sergiledi. Yusuf 7 şut çekip bir kez direğe takılarak resital sundu, Abdülkadir de direğe takıldı. Kaleci Uğurcan ile ilk kez oynayan Hüseyin ise 40 yıllık futbolcu gibi muhteşemdi.

    1. 26.11.2018
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