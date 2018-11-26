Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. İşte derbide öne çıkan olaylar...



PENALTI CANAVARI HARUN

HARUN Tekin, Trabzon deplasmanında bir penaltı kurtarışı daha yaptı. Bursa forması altında yaptığı penaltı kurtarışlarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı eldiven, Fenerbahçe kariyerindeki ilk penaltısını da Trabzonspor karşısında kurtardı. Rodallega'ya izin vermeyen Harun Tekin, 2014-15 sezonunun başından bu yana 9. penaltı kurtarışını yaptı.



FAZLA BİR ŞEY YAPMADIK

Trabzon'un arka arkaya gelen ataklarını savuşturan ancak 2 gol yemekten de kurtulamayan Harun Tekin, maç sonrası çok üzgün olduğunu söyledi. Harun, "Buraya kazanmak için gelmiştik ama maalesef olmadı. Çok üzgünüz. Kazanacak fazla bir şey yapamadık. Performansım önemli değil, önemli olan takımın kazanması" diye konuştu.



SİFTAH YAPTI

Kaleyi 22 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır korudu. Alt yapıdan yetişen 21 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen ilk kez bir lig maçında oynadı.



2010'DAN SONRA EVINDE GÜLDÜ

Trabzonspor, 23 Ağustos 2010'da Avni Aker Stadı'nda 3-2 kazandığı maçtan sonra evinde oynadığı karşılaşmalardan 5 mağlubiyet, 3 beraberlik çıkarmıştı. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 18 gol görmüştü. Dün bu şanssızlığı Novak'la bitirdi. Fırtına toplamda 18, evinde 8 maç sonra rakibini yendi.



KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzon'un hocası Ünal Karaman, Malatyaspor maçının ilk 11'inden 3 değişiklik yaptı. Onur'un yerine Uğurcan, Hosseini'nin yerine Hüseyin Olcay'ın yerine Yusuf oynadı.



ÇOK İYİ OYNADIK

Hüseyin Türkmen: Böylesine büyük bir maçta 11'de başlamak çok önemliydi. İyi oynadığımı düşünüyorum. En iyisini yapmak için çabaladık.



ALTYAPI GERÇEĞİ

Yusuf Yazıcı: Çok mutluyuz güzel bir galibiyet aldık. Buna hem bizim hem de taraftarımızın ihtiyacı vardı. Hüseyin ve Uğurcan göz doldurdu. Burada kesinlikle bir altyapı gerçeği var.



ONAZİ CEZALI

Bordo-mavili futbolcu Onazi, maçtan iki gün önce idmanda boynunun üzerine düşerek herkesi korkutmuştu. Ancak oynamak istedi ve dün sahada yer aldı. Sarı kart gören Nijeryalı Kayseri maçında cezalı.



GENÇLER RESİTAL SUNDU

Bordo- mavili takımın altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır dün inanılmaz performans sergiledi. Yusuf 7 şut çekip bir kez direğe takılarak resital sundu, Abdülkadir de direğe takıldı. Kaleci Uğurcan ile ilk kez oynayan Hüseyin ise 40 yıllık futbolcu gibi muhteşemdi.