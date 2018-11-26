Slimani döküldü – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    döküldü

    Slimani döküldü
    Büyük umutlarla transfer edilen , dün akşam 'nin en vasat isimlerindendi. Sayısız top kaybı yapan golcü futbolcu, yakaladığı az sayıdaki fırsatı da değerlendiremezken, penaltıya da sebep olan oyuncuydu.
    1. 26.11.2018
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