Skrtel ne yapsın! – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Skrtel ne yapsın!

    Skrtel ne yapsın!
    TRABZON karşısında ayakta duran isimlerden biri tartışmasız 'di. Yıldız futbolcu, yaptığı kritik müdahalelerle öne çıkarken, farkın açılmasına da engel oldu. Tecrübeli stoper, duran toplarda da hücumda gol aradı.
    1. 26.11.2018
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