Koç ile selfie yarısı
Trabzon’da dostluk görüntüleri vardı. Taraftarlar Önce devre arasında Koç’un yanına gelip selfie çektirdi.
Ali Koç, 7 yıl sonra Trabzonspor deplasmanına giden ilk Fenerbahçe başkanı oldu. Koç'a Trabzon'da ilgi büyüktü. Dün sabah bir mekanda kahvaltı eden Koç, Trabzonspor taraftarlarıyla sohbet etti. Bir taraftarın esprili şekilde "Şampiyonluk kupamızı ne zaman vereceksiniz başkanım" sorusuna Koç, "Kalbimi kırma, güzel şeylerden konuşalım" yanıtı verdi. Koç, U-21 maçında çıkan olaylara telefonla anında müdahale etti. Koç maçı da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte takip etti. Devre arasında Trabzonsporlu taraftarlar Ali Koç ile selfie çektirme yarışına girdi.
ÖNCE HAMSİ KEYFİ
Kanarya'nın başkanı Ali Koç, Trabzonspor deplasmanı öncesi kısa bir tur attı. Sarı- lacivertli kulübün başkanı karşılaşmadan önce şehrin ünlü restoranlarından birine gitti. Ali Koç burada bol bol hamsi yedi. Fenerbahçe başkanı Ali Koç burada restoran çalışanlarıyla bol bol fotoğraf çekildi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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