Koç ile selfie yarısı – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Koç ile selfie yarısı

    Koç ile selfie yarısı

    ’da dostluk görüntüleri vardı. Taraftarlar Önce devre arasında Koç’un yanına gelip selfie çektirdi.

    , 7 yıl sonra deplasmanına giden ilk başkanı oldu. Koç'a 'da ilgi büyüktü. Dün sabah bir mekanda kahvaltı eden Koç, taraftarlarıyla sohbet etti. Bir taraftarın esprili şekilde "Şampiyonluk kupamızı ne zaman vereceksiniz başkanım" sorusuna Koç, "Kalbimi kırma, güzel şeylerden konuşalım" yanıtı verdi. Koç, U-21 maçında çıkan olaylara telefonla anında müdahale etti. Koç maçı da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte takip etti. Devre arasında Trabzonsporlu taraftarlar ile selfie çektirme yarışına girdi.

    ÖNCE HAMSİ KEYFİ
    Kanarya'nın başkanı Ali Koç, Trabzonspor deplasmanı öncesi kısa bir tur attı. Sarı- lacivertli kulübün başkanı karşılaşmadan önce şehrin ünlü restoranlarından birine gitti. Ali Koç burada bol bol hamsi yedi. başkanı Ali Koç burada restoran çalışanlarıyla bol bol fotoğraf çekildi.

    1. 26.11.2018
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