Hedefteki isim Mehmet Ekici – Fotomaç – 26 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Hedefteki isim

    Hedefteki isim <a href="/index/mehmet-ekici?id=ac80e663-8d18-48ef-b565-3ccd30dbf67d" class="" rel="tag">Mehmet Ekici</a>
    Karşılaşmanın 60. dakikasında 'ın yerine oyuna giren , hedefteki isimdi. Eski takımı 'a karşı ilk kez rakip olan yıldız futbolcu, topla her buluştuğunda ıslıklandı. Sahada kaldığı süre içinde beklentilerin de altında kalan Mehmet, bitiş düdüğünün ardından bir hayli üzgündü.
    1. 26.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedefteki isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN