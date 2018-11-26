Harun Tekin: "Kazanamadığımız için çok üzgünüz"
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olmalarının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Maçı değerlendiren Harun Tekin, çok üzgün olduklarını belirterek, "Buraya kazanmak için geldik. Elimizden gelen mücadeleyi vermek için geldik. Ama maalesef kazanamadık. Çok üzgünüz. Bugün sahada kazanacak fazla bir şey yapamadık maalesef. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama olmadı. Performans önemli değil önemli olan takımın kazanması. Kazanamadığımız için de çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi olmayı nasıl başardığına ilişkin soruya ise Harun Tekin, "Penaltı aslında kullanan kişinin avantajında ama ben önceden izliyorum tabii ki rakip nereye vuruyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Biraz da his meselesi. Bir de son ana kadar bekliyorum. Bir tane daha kurtardığım için ayrıca mutluyum ama maçı kazanamadığımız için çok üzgünüm" şeklinde yanıt verdi.
- 26.11.2018 09:36
- Güncelleme: 26.11.2018 09:37
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Slimani döküldü
Toplam 2
Yorum
canfb Guiza'yı geçti adam. Bu sene yapılan transferlerden iş yapan bir tek jailson. Bir sporcunun yapmaması gereken hareketten ilk devreyi kapadı
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Gönüllerin adamı
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı yusuf varken !!!
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Slimani döküldü
Toplam 2
Yorum
alik ben olsam slimaninin yerine barış alıcıyı oynatırdım.slimani daha topa vurmasını bilmiyor kafa toplarıda auta gidiyor.
Harun Tekin: "Kazanamadığımız için çok üzgünüz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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