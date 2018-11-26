Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında 11 fire
Fenerbahçe'de toplamda 11 oyuncu Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'de toplamda 11 oyuncu Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Sarı lacivertlilerde cezalı olan Jailson ve Soldado, sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga ve Oğuz Kağan ile kadro dışı olan Volkan Demirel, Kameni, Dirar, Chahechouhe ve Ozan, Trabzonspor'a karşı forma giymedi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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