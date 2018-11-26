Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında 11 fire – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    'de karşısında 11 fire

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> karşısında 11 fire

    'de toplamda 11 oyuncu maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı.

    'de toplamda 11 oyuncu maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Sarı lacivertlilerde cezalı olan Jailson ve , sakatlıkları bulunan , Şener Özbayraklı, Tolga ve Oğuz Kağan ile kadro dışı olan , Kameni, Dirar, Chahechouhe ve Ozan, 'a karşı forma giymedi.

    1. 26.11.2018
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