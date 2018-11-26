Fenerbahçe'de toplamda 11 oyuncu Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Sarı lacivertlilerde cezalı olan Jailson ve Soldado, sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Şener Özbayraklı, Tolga ve Oğuz Kağan ile kadro dışı olan Volkan Demirel, Kameni, Dirar, Chahechouhe ve Ozan, Trabzonspor'a karşı forma giymedi.