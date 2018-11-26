Acılar içinde devam etti – Fotomaç – 26 Kasım 2018
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Acılar içinde devam etti

    Acılar içinde devam etti
    Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Andre , karşılaşmanın 32. dakikasında yerde kaldı. İkili mücadele sonrası parmağını işaret eden ve sahada kıvranan Ganalı oyuncuya sağlık ekibi hemen müdahale etti. gözyaşlarını tutamayan Ayew, karşılaşmaya bandajlanan eliyle devam etti.
    1. 26.11.2018
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