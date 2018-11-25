Tofaş - Fenerbahçe: 69-74
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe deplasmanda TOFAŞ’ı 74-69 mağlup ederek yenilgisizliğini sürdürdü.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında TOFAŞ, dolu tribünler önünde Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertliler maça etkili başlarken, ilk 4 dakikayı Lauvergne'in 11 sayılık katkısı sonrası 15-6 önde geçti. Ancak sonraki bölümde savunmasını sertleştiren TOFAŞ, 9-0'lık serisiyle 7'nci dakikada skoru eşitledi: 15-15. Akabinde Melih ve Datome'un ellerinden üst üste dış sayı isabetleri bulan Fenerbahçe ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.
İkinci çeyrek Mejia'nın üç sayı isabetiyle başlamasına karşın Fenerbahçe, 8-0'lık serisiyle yeniden oyun üstünlüğünü eline alarak farkı çift hanelere çıkardı: 22-32. Melih ile üç sayı çizgisinden sayılar bulmaya devam eden sarı lacivertlilere TOFAŞ cevap vermekte zorlanırken, soyunma odasına Fenerbahçe 41-33'lük skor avantajıyla girdi.
Dönüşte de ilk bölümlerde etkinliğini sürdüren Fenerbahçe, 17-0'lık seri yakalayarak 25'inci dakika içerisinde Melih'in orta mesafe isabetiyle farkı 21'e çıkardı: 33-54. Ancak Mejia, Berkan ve Weems'in ellerinden üst üste üç sayı isabetleri bulan TOFAŞ farkı da giderek azaltırken 27'nci dakika içerisinde skor 56-49'a geldi, akabinde final periyoduna 58-53'lük Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi.
Seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ, Mejia'nın dış isabetiyle farkı 2'ye kadar indirdi: 56-58. Ancak sonraki bölümde Ali Muhammed ve Lauvergne'den aldığı skor katkısıyla farkı yeniden açtı. Son dakikalara rahat giren Fenerbahçe parkeden 74-69'luk skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler yenilgisiz liderliğini sürdürürken, TOFAŞ ise bu sezon 2'nci kez ligde mağlup oldu.
- 25.11.2018 19:37
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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