Tofaş - Fenerbahçe: 69-74 – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    - : 69-74

    <a href="/index/tofas?id=12b12d26-de35-4e9d-910a-25894fb7ee85" class="" rel="tag">Tofaş</a> - <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>: 69-74

    ’nde deplasmanda ’ı 74-69 mağlup ederek yenilgisizliğini sürdürdü.

    'nin 8'inci haftasında , dolu tribünler önünde 'yi ağırladı. maça etkili başlarken, ilk 4 dakikayı Lauvergne'in 11 sayılık katkısı sonrası 15-6 önde geçti. Ancak sonraki bölümde savunmasını sertleştiren , 9-0'lık serisiyle 7'nci dakikada skoru eşitledi: 15-15. Akabinde Melih ve Datome'un ellerinden üst üste dış sayı isabetleri bulan ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.

    İkinci çeyrek Mejia'nın üç sayı isabetiyle başlamasına karşın Fenerbahçe, 8-0'lık serisiyle yeniden oyun üstünlüğünü eline alarak farkı çift hanelere çıkardı: 22-32. Melih ile üç sayı çizgisinden sayılar bulmaya devam eden sarı lacivertlilere TOFAŞ cevap vermekte zorlanırken, soyunma odasına Fenerbahçe 41-33'lük skor avantajıyla girdi.

    Dönüşte de ilk bölümlerde etkinliğini sürdüren Fenerbahçe, 17-0'lık seri yakalayarak 25'inci dakika içerisinde Melih'in orta mesafe isabetiyle farkı 21'e çıkardı: 33-54. Ancak Mejia, Berkan ve Weems'in ellerinden üst üste üç sayı isabetleri bulan TOFAŞ farkı da giderek azaltırken 27'nci dakika içerisinde skor 56-49'a geldi, akabinde final periyoduna 58-53'lük Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi.

    Seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ, Mejia'nın dış isabetiyle farkı 2'ye kadar indirdi: 56-58. Ancak sonraki bölümde Ali Muhammed ve Lauvergne'den aldığı skor katkısıyla farkı yeniden açtı. Son dakikalara rahat giren Fenerbahçe parkeden 74-69'luk skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından yenilgisiz liderliğini sürdürürken, TOFAŞ ise bu sezon 2'nci kez ligde mağlup oldu.

    1. 25.11.2018 19:37
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