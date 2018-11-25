‘Normali bu değil mi?’ – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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HEPSİ
    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    bu değil mi?’

    ‘<a href="/index/normali?id=f9f77340-b133-46eb-b6cc-544f06776ebf" class="" rel="tag">Normali</a> bu değil mi?’
    İki kulüp arasında son yıllarda yaşanan gerginlik nedeniyle sarı lacivertli yönetimin kararı merakla bekleniyordu. 'daki maça gitme kararı alan F.Bahçe Başkanı , "7 yıl sonra bir başkanı, 'da maç izleyecek, ne dersiniz?" sorusuna, "Sizce de bu değil mi?" yanıtını verdi. Sarı-lacivertli yönetimin tam kadro mu, yoksa kısmen mi gideceği merak konusu.
    1. 25.11.2018
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