Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, açıklamalarda bulundu.

Erwin Koeman'ın açıklamasından satır başları ise şu şekilde;

"Cumartesi günü takım halinde idman yaptık. Ama futbolda bahane yoktur. Milli ara sona erdi. Mehmet Ekici'nin bu takımdaki geçmişini biliyorum. Çok fazla orta sahamız yok, kendisi alternatiflerden biri. Şu an fit durumda olduğu için kadromuzda. Bizim için de Trabzonspor için de büyük bir maç. Şu anda bizim için en önemlisi lig ve bir bahanemiz yok."