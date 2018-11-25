Koeman'dan maç önü açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu!
Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, açıklamalarda bulundu.
Erwin Koeman'ın açıklamasından satır başları ise şu şekilde;
"Cumartesi günü takım halinde idman yaptık. Ama futbolda bahane yoktur. Milli ara sona erdi. Mehmet Ekici'nin bu takımdaki geçmişini biliyorum. Çok fazla orta sahamız yok, kendisi alternatiflerden biri. Şu an fit durumda olduğu için kadromuzda. Bizim için de Trabzonspor için de büyük bir maç. Şu anda bizim için en önemlisi lig ve bir bahanemiz yok."
- 25.11.2018 18:40
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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