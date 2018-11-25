Koeman'dan maç önü açıklaması!
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Koeman'dan maç önü açıklaması!

    Koeman'dan maç önü açıklaması!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , - Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu!

    'in 13.haftasında oynanacak olan - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu.

    Erwin Koeman'ın açıklamasından satır başları ise şu şekilde;

    "Cumartesi günü takım halinde idman yaptık. Ama futbolda bahane yoktur. Milli ara sona erdi. Mehmet Ekici'nin bu takımdaki geçmişini biliyorum. Çok fazla orta sahamız yok, kendisi alternatiflerden biri. Şu an fit durumda olduğu için kadromuzda. Bizim için de Trabzonspor için de büyük bir maç. Şu anda bizim için en önemlisi lig ve bir bahanemiz yok."

    1. 25.11.2018 18:40
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