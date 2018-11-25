Kavga kimseye kazandırmaz – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Kavga kimseye kazandırmaz

    Kavga kimseye kazandırmaz

    Fenerbahçe  İdari Menajeri Onur Başar, ile oynayacakları maç öncesi dostluk mesajı verdi.

    Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, ile oynayacakları maç öncesi dostluk mesajı verdi. Başar, " güzelliklerini yaşamak, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin ön planda olması çok önemli. Bunlar güzel şeyler, eminim onlar da bizim stadımıza geldiklerinde bizim yönetimimiz de aynı olanakları sağlayacaklardır" dedi. Başar ayrıca "Camiaların birbiriyle kavgalı olması, sert açıklamalar yapması, kimse için bir şeyler kazandıracağını düşünmüyoruz. Umuyoruz ki güzel bir maç olur, iyi oynayan kazanır" diye konuştu.

    İNİŞ ÇIKIŞLAR OLABİLİR
    Başar, teknik direktör Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından takımın performansındaki değişimin sorulması üzerine ise "O tarz konularla ilgili olarak konuşmak istemiyoruz. Oyuncularımızın performansı zaman zaman çıkışta da olabilir, düşüşte de. Bunu değerlendirecek olan teknik heyettir" cevabını verdi.

    1. 25.11.2018
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