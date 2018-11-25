Kavga kimseye kazandırmaz
Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi dostluk mesajı verdi.
Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi dostluk mesajı verdi. Başar, "Futbolun güzelliklerini yaşamak, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin ön planda olması çok önemli. Bunlar güzel şeyler, eminim onlar da bizim stadımıza geldiklerinde bizim yönetimimiz de aynı olanakları sağlayacaklardır" dedi. Başar ayrıca "Camiaların birbiriyle kavgalı olması, sert açıklamalar yapması, kimse için bir şeyler kazandıracağını düşünmüyoruz. Umuyoruz ki güzel bir maç olur, iyi oynayan kazanır" diye konuştu.
İNİŞ ÇIKIŞLAR OLABİLİR
Başar, teknik direktör Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından takımın performansındaki değişimin sorulması üzerine ise "O tarz konularla ilgili olarak konuşmak istemiyoruz. Oyuncularımızın performansı zaman zaman çıkışta da olabilir, düşüşte de. Bunu değerlendirecek olan teknik heyettir" cevabını verdi.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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