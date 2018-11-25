Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı 18 yıllık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bugün saat 19.00'da Şenol Güneş Stadı'nda başlayacak dev mücadele öncesinde tarih, sarı-lacivertlileri favori gösteriyor. Bugün 122. kez karşı karşıya gelecek iki takımdan Sarı Kanarya 48, Fırtına ise 37 galibiyet aldı, 36 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 153 kez sarsarken, kalesinde 130 gol gördü.

İki takım arasındaki ilk karşılaşma Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek finaliydı. İki takım arasında son 3 maçta eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler, rakibine karşı son yenilgisini 2010- 11 sezonunun ilk yarısında 3-2'lik sonuçla deplasmanda aldı. F.Bahçe daha sonra çıktığı 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kazandı, sekizinde berabere kaldı.



EŞİTLİK BOZULMADI

İKİ ekip arasında geçen sezonki maçlarda taraflar İstanbul'da 2-2, Trabzon'da da 1-1 berabere kaldı.?



2010'DAN BERİ KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları son 8 yıldır kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekip, en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile bordo-mavililere mağlup oldu. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda Fenerbahçe, 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, rakip ağlara attığı 18 gole karşı kalesinde ise sadece 3 gol yedi.



LİGDEKİ 91. MAÇ

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 90 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 37, bordo-mavililer 22 galibiyet aldı, 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı Kanarya'nın ligdeki 119 golüne, Fırtına 89 golle cevap verdi.



TRABZON'DA GERİDE

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da yapılan toplam 50 maçta F.Bahçe 20-17 ile rakibinin gerisinde kaldı. Kanarya 54, Bordo-mavililer 56 gol attı.



EN FARKLI SONUÇ 5-1

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-16'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yenerek tarihteki en farklı skorları aldı. Trabzonspor ise 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1'le elde etti.



EN GOLLÜSÜ 5-3 BİTTİ

Dev derbide en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3'lük skorla üstünlük kurdu.



U19 YENDİ U17 MAĞLUP

Fenerbahçe U19 takımı, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Trabzonspor U19 takımını ağırladı. Sarılacivertli ekip mücadeleyi Tanju'nun kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligdeki altıncı galibiyetini alarak puanını 20'ye yükseltti. Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.