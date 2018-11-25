Geleceğe 'Fener' yak
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    Geleceğe 'Fener' yak

    Geleceğe 'Fener' yak

    Alanya ve Anderlecht maçlarını kazanan , serisini Trabzon’da da sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertliler, 3 puan alırsa bu sezon ligde ilk kez üst üste 2. galibiyetini alacak.

    Tarihin en kötü başlangıcını yaptığı sezonda teknik direktör Phillip Cocu ile yolları ayırmasının ardından 'la yola devam etme kararı alıp toparlama sürecine giren , bugünkü derbisinde de fire vermek istemiyor. Hollandalı hoca ile çıkışa geçen sarı-lacivertli takım, ligdeki galibiyeti sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde de Anderlecht'i mağlup etmişti. Bu seriyi bozmak istemeyen Kanarya, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönüp hem ligde yükselişini sürdürmek hem de bu sezon yine ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini almak amacında. Hafta başından beri antrenmanlarda hakkında oyuncularına uyarılarda bulunan , bire bir görüşmelerle de oyuncularını maça hazırladı. Bu derbiyi öz güven kazanmak adına önemli gören sarı-lacivertli takım ayrıca taraftarının da gönlünü almak istiyor.

    PRİM DOPİNGİ
    Zorlu müsabaka öncesi yönetim takıma prim dopingi yapma kararı verdi. Çıktığı son 3 maçı da kaybetmeyen ve her maçta ikişer gol atmasını bilen F.Bahçe son iki maçında da sahadan 2-0'lık soruçlarla galip gelmişti. Sarı-lacivertli oyuncuların bu serisine devam etmesini isteyen yönetim de elini cebine attı ve takıma prim dağıttı.

    ARTIK KALİTENİ GÖSTER
    Koeman'ın Slimani'nin düşen performansını artırmak için idmanlarla gol vuruşu çalıştırdığı bildirildi. Tecrübeli hocanın Slimani ile özel bir görüşme yapıp "Bu senin maçın olabilir. Üzerindeki baskıyı kırmanın tek yolu gol atman. Biz kaliteni biliyoruz. Sen de bunu herkese göster" diyerek motive ettiği bildirildi.

    KİLİT ADAM VALBUENA
    Son haftalarda gösterdiği etkili performansla Fransız futbolcu ön plana çıkıyor. Valbuena, sarı-lacivertli ekibin son üç maçında takımına 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı ve 5 gole doğrudan katkı sağlamış oldu. 'nin Trabzonspor ile oynayacağı müsabakada da Fransız yıldızın etkili performansıyla sarı-lacivertlileri sırtlaması bekleniyor.

    EKİCİ GÖREV BEKLİYOR
    Sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan teknik heyetin görev vermesi halinde zorlu mücadelede oynayabilecek. Tecrübeli futbolcunun oyunun gidişatına göre ikinci yarıda forma giyebileceği kaydedildi.

    HAZIRLIKLARI TAMAMLADILAR
    Fenerbahçe, Trabzonspor maçıhazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Hazırlıklar, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli kafile akşam saatlerinde de havayolu ile Trabzon'a geçti.

    TAKIM HIRS KÜPÜ
    Sarı-lacivertli oyuncular son idmanda hırslı görüntüleri ile dikkat çektiler

    İKİ İSİM SINIRDA
    Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın sol bek pozisyonunda görev yapan Hasan Ali ile , Trabzon'da kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak mücadelesinde forma giyemeyecek.

    7 EKSİĞİ VAR
    Sarı-lacivertlilerde G.Saray derbisinin ardından ceza alan Jailson ve ile sakatlıkları süren Alper, Şener, , Oğuz Kağan ve Benzia, Trabzon karşısında forma giyemeyecek. Takımda ayrıca , Kameni, Dirar, Aatıf ve Ozan ise uzun süredir kadro dışı.

    1. 25.11.2018
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