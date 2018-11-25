Dirar Club Brugge’e – Fotomaç – 25 Kasım 2018
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    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Dirar ’e

    Dirar <a href="/index/club-brugge?id=32d91327-541f-4e22-9362-ebc8b6400b9b" class="" rel="tag">Club Brugge</a>’e
    'de kadro dışı kalan Dirar'ın eski takımı 'e döneceği iddia edildi. basınında yer alan haberlere göre; Brugge, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi konusunda ciddi mesafe katetti. Tarafların anlaşması halinde Faslı futbolcunun 7 yıl sonra yeniden ekibinin formasını giymeye yakın olduğu kaydedildi.
    1. 25.11.2018
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