Şennur Demir finalde!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    finalde!

    Şennur Demir finalde!

    Yeni Delhi’deki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda F.Bahçe boksörü +81 kiloda Rus Kristina Tkachva’yı mağlup ederek finale çıktı.

    Şennur bugün finalde Çinli Xiaoli Yang ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
    1. 24.11.2018
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