Onur Başar'dan kupa açıklaması!
Fenerbahçe İdari Menajeri Onur Başar, Türkiye Kupası’na büyük önem verdiklerini söyledi.
Başar "Kupa, oyuncuların yetişmesi, tecrübe kazanması için büyük bir fırsat. Bizim için her kupa çok önemli. Her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Giresunspor ile son dönemde eşleşiyoruz. Keyifli maçlar olacak" dedi. Başar, Trabzonspor maçıyla ilgili ise "Trabzonspor ile oynuyorsak doğal olarak Trabzon'da kalacağız. Rize uzak. Yakaladığımız iyi seriyi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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