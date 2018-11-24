Onur Başar'dan kupa açıklaması!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'dan kupa açıklaması!

    <a href="/index/onur-basar?id=b01a4097-2ccd-4c1d-ae7c-f2949c5e588e" class="" rel="tag">Onur Başar</a>'dan kupa açıklaması!

    Fenerbahçe İdari Menajeri , ’na büyük önem verdiklerini söyledi.

    Başar "Kupa, oyuncuların yetişmesi, tecrübe kazanması için büyük bir fırsat. Bizim için her kupa çok önemli. Her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Giresunspor ile son dönemde eşleşiyoruz. Keyifli maçlar olacak" dedi. Başar, maçıyla ilgili ise " ile oynuyorsak doğal olarak Trabzon'da kalacağız. Rize uzak. Yakaladığımız iyi seriyi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 24.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan kupa açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN