Başar "Kupa, oyuncuların yetişmesi, tecrübe kazanması için büyük bir fırsat. Bizim için her kupa çok önemli. Her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Giresunspor ile son dönemde eşleşiyoruz. Keyifli maçlar olacak" dedi. Başar, Trabzonspor maçıyla ilgili ise "Trabzonspor ile oynuyorsak doğal olarak Trabzon'da kalacağız. Rize uzak. Yakaladığımız iyi seriyi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.