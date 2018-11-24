Obra’nın fırçası kendine getirdi

Koç Zeljko Obradovic mola alıp oyuncularına sarsıcı bir konuşma yaptı. Efsane isim "Nasıl oynayacağını sadece bir problem olduğunda bana sormayacaksınız. Her zaman soracaksınız. Tüm hayatınız boyunca soracaksınız. Hepiniz. Tamam mı?" diye sert bir şekilde konuştu. Bu uyarılar sonrası galibiyet geldi.