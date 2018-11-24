Obra’nın fırçası kendine getirdi
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HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Obra’nın fırçası kendine getirdi

    Obra’nın fırçası kendine getirdi

    , THY Euroleague’de Maccabi’ye karşı 8 sayı gerideydi.

    Koç mola alıp oyuncularına sarsıcı bir konuşma yaptı. Efsane isim "Nasıl oynayacağını sadece bir problem olduğunda bana sormayacaksınız. Her zaman soracaksınız. Tüm hayatınız boyunca soracaksınız. Hepiniz. Tamam mı?" diye sert bir şekilde konuştu. Bu uyarılar sonrası galibiyet geldi.

    1. 24.11.2018
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