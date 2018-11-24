Obra’nın fırçası kendine getirdi
Fenerbahçe, THY Euroleague’de Maccabi’ye karşı 8 sayı gerideydi.
Koç Zeljko Obradovic mola alıp oyuncularına sarsıcı bir konuşma yaptı. Efsane isim "Nasıl oynayacağını sadece bir problem olduğunda bana sormayacaksınız. Her zaman soracaksınız. Tüm hayatınız boyunca soracaksınız. Hepiniz. Tamam mı?" diye sert bir şekilde konuştu. Bu uyarılar sonrası galibiyet geldi.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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