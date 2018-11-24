Kocaman Aatıf ve Dirar'ı istemiyor!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Kocaman Aatıf ve Dirar'ı istemiyor!

    Kocaman Aatıf ve Dirar'ı istemiyor!

    'nin eski hocası ’ın A.Konya ile anlaştıktan sonra Nabil Dirar ve Aatıf’a teklif götürmeyeceği öğrenildi.

    Kocaman'ın ile anlaşınca bu iki ismi kadrosunda görmek istediği kaydedilmişti. Ancak deneyimli çalıştırıcı başka isimlere yönelecek.

    1. 24.11.2018
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