Kocaman Aatıf ve Dirar'ı istemiyor!
Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman’ın A.Konya ile anlaştıktan sonra Nabil Dirar ve Aatıf’a teklif götürmeyeceği öğrenildi.
Kocaman'ın Konyaspor ile anlaşınca bu iki ismi kadrosunda görmek istediği kaydedilmişti. Ancak deneyimli çalıştırıcı başka isimlere yönelecek.
- 24.11.2018
-
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
-
Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
-
Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
Kocaman Aatıf ve Dirar'ı istemiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.