Gürcan Bilgiç'ten derbi yorumu!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ten derbi yorumu!

    Gürcan Bilgiç'ten derbi yorumu!

    Fotomaç Gazetesi yazarı , pazar günü oynanacak olan - maçını değerlendirdi.

    10 yıl önceki özelliğine tekrar kavuşan bir maç izleyeceğiz. İki camia arasındaki gerginliği yaratan unsurlar artık ortada kalmadı. Düşmanlığı değil rekabeti savunan iki başkan var. Dönemin oyuncuları sahada yok ama iki kulüp arasındaki rekabetin ruhu statta olacak. F.Bahçe, G.Saray derbisinde iyi bir testten geçti. Mücadele ettiklerinde başaracaklarını biliyorlar. Rakip Trabzon takımı bu maçta bir çıkışın peşinde. F.Bahçe'nin en büyük avantajı rakibin kazanma isteği. Öndeki dörtlüsüyle (Ayew-Frey-Slimani- Valbuena) pusuya yatacak ve uygun zamanı bekleyecek.

    1. 24.11.2018
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