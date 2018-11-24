Gürcan Bilgiç'ten derbi yorumu!
Fotomaç Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, pazar günü oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
10 yıl önceki özelliğine tekrar kavuşan bir maç izleyeceğiz. İki camia arasındaki gerginliği yaratan unsurlar artık ortada kalmadı. Düşmanlığı değil rekabeti savunan iki başkan var. Dönemin oyuncuları sahada yok ama iki kulüp arasındaki rekabetin ruhu statta olacak. F.Bahçe, G.Saray derbisinde iyi bir testten geçti. Mücadele ettiklerinde başaracaklarını biliyorlar. Rakip Trabzon takımı bu maçta bir çıkışın peşinde. F.Bahçe'nin en büyük avantajı rakibin kazanma isteği. Öndeki dörtlüsüyle (Ayew-Frey-Slimani- Valbuena) pusuya yatacak ve uygun zamanı bekleyecek.
- 24.11.2018
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Dost GS hakem hatalaryla maçlar kazanmadı mı? Hiç biri çıkıpta bir şey söylemedi. Şimdide susmalı.
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Rıdvan Dilmen'den flaş penaltı yorumu!
Toplam 3
Yorum
Kontra Bunlar fb'yi yarışa sokma hamleleri. Pazar günkü maçta banko fenere oynayın. Hakem sizi yanıltmaz...
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov Kabe'de
Toplam 1
Yorum
Niğdeli Allah kabul etsin
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