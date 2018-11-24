Fenerbahçe'ye yeni site!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'ye yeni site!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye yeni site!

    Kanarya'nın resmi sitesi yüzünü yeniliyor.

    Başkan 'un resmi hesaplardan yayınladığı mesajla sitenin tanıtımını yaptı. Sarı-lacivertlilerin yeni sitesi daha interaktif olacak. Taraftarlar görüşleri ve anketler de yeni sitede yer alacak. İlk tepkiler olumlu oldu.

    1. 24.11.2018
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