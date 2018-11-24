Fenerbahçe, Trabzon’a geldi – Fotomaç – 24 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , ’a geldi

    Fenerbahçe, Trabzon’a geldi

    'in 13’üncü haftasında  deplasmanda ile karşılaşacak olan , 'a geldi.

    Saat 19.45 sıralarında Havalimanı'na gelen ve dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele hareket etti. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde otele ulaşan Fenerbahçe kafilesinde Yassine Benzia yer almadı.

    ALİ KOÇ, KAFİLE İLE BERABER TRABZON'DA
    Bu arada Fenerbahçe Başkanı da kafile ile birlikte Trabzon'a geldi. Bununla beraber 7 yıl sonra ilk kez bir Fenerbahçe başkanı Trabzon'da maç izleyecek. Ali Koç, 'Bu nasıl bir duygu' sorusuna, "Normali de bu değil mi" şeklinde yanıt verdi.

    ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


    1. 24.11.2018 21:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe, Trabzon’a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN