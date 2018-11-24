Alkışlar Berke'ye!
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Alkışlar Berke'ye!

    Alkışlar Berke'ye!

    U-19 ’da forma giyen Berke Özer, ile oynanan maçta 5 kritik kurtarış yapmıştı.

    'nin teşekkür mesajı yolladığı Berke'ye tebrik yağıyor. Genç eldivenin takım arkadaşları ve taraftarlar Berke'yi kutlayarak başarılarının devamını diledi.

    1. 24.11.2018
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