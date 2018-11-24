Alican’dan büyük başarı
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    ’dan büyük başarı

    Alican’dan büyük başarı

    'ın başkenti Atina’da 16-19 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen Kış Oyunları’nda, Finn sınıfından 12 ülkeden 16 sporcu mücadele etti.

    F.Bahçe sporcusu Kaynar, bronz madalya kazandı.
    1. 24.11.2018
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