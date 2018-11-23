Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evindeki 8 yıllık galibiyet hasretine son vermek, Fenerbahçe ise 3 puan alıp çıkışına devam etmek istiyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI olarak izlenebilecek? Detaylar fotomac.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'de 4 haftadır galibiyete hasret kalan Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakaya dönüm noktası olarak görüyor. Sarı-lacivertliler karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek isteyen bordo-mavililer taraftarıyla barışmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor'da tüm gözler Fenerbahçe ile oynanacak olan zorlu maça çevrildi. Yönetim, zorlu Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılan taraf olmak için tüm planlamasını bu yönde yaparken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve diğer yöneticilerin Trabzon'a gelmesiyle birlikte geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantı da zorlu maç öncesi teknik heyetin ve oyuncuların morallini yükseltecek haberler vermesi bekleniyor.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, Fenerbahçe ile 25 Kasım Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. Bu maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe karşısındaki son galibiyette Ünal Karaman, kulübede yer alıyordu
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evindeki 8 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Rakibini en son 2010 yılında 3-2'lık skorla yenen bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak kulübede yer alıyordu. Söz konusu tarihten beri Trabzon'da oynadığı maçları kazanamayan bordo-mavililer, Karaman yönetiminde bu şansızlığını kırmak istiyor.
Evinde 8 maçtır yenemiyor
Sarı-lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile mağlup eden bordo-mavililer, bu tarihten sonra İstanbul ekibinde karşı evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takım, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 18 gol gördü.
- 22.11.2018 12:44
- Güncelleme: 23.11.2018 08:07
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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