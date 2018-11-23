Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 4 haftadır galibiyete hasret kalan Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakaya dönüm noktası olarak görüyor. Sarı-lacivertliler karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek isteyen bordo-mavililer taraftarıyla barışmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da tüm gözler Fenerbahçe ile oynanacak olan zorlu maça çevrildi. Yönetim, zorlu Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılan taraf olmak için tüm planlamasını bu yönde yaparken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve diğer yöneticilerin Trabzon'a gelmesiyle birlikte geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantı da zorlu maç öncesi teknik heyetin ve oyuncuların morallini yükseltecek haberler vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Fenerbahçe ile 25 Kasım Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. Bu maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe karşısındaki son galibiyette Ünal Karaman, kulübede yer alıyordu

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında evindeki 8 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Rakibini en son 2010 yılında 3-2'lık skorla yenen bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak kulübede yer alıyordu. Söz konusu tarihten beri Trabzon'da oynadığı maçları kazanamayan bordo-mavililer, Karaman yönetiminde bu şansızlığını kırmak istiyor.

Evinde 8 maçtır yenemiyor

Sarı-lacivertlileri en son 23 Ağustos 2010'da Hüseyin Avni Aker'de 3-2'lik skor ile mağlup eden bordo-mavililer, bu tarihten sonra İstanbul ekibinde karşı evinde oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Söz konusu tarihten bugüne kadar Trabzon'da oynanan maçlarda bordo-mavili takım, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 18 gol gördü.