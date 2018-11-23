Ozan Tufan Anadolu kulüplerinin gözdesi
Alt yapıda çalışan ve gözden çıkarılan Ozan Tufan'a Alanya'nın talip olduğu iddia edilmişti.
Alt yapıda çalışan ve gözden çıkarılan Ozan Tufan'a Alanya'nın talip olduğu iddia edilmişti. Akdeniz ekibi, 23 yaşındaki orta saha için şu ana kadar net bir açıklama yapmadı. Ozan'a Süper Lig'deki bazı Anadolu takımlarından menajer düzeyinde teklifler olduğu da bildirildi
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
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SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
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Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Ozan Tufan Anadolu kulüplerinin gözdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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