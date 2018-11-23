Ozan Tufan Anadolu kulüplerinin gözdesi – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Anadolu kulüplerinin gözdesi

    <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a> Anadolu kulüplerinin gözdesi

    Alt yapıda çalışan ve gözden çıkarılan 'a Alanya'nın talip olduğu iddia edilmişti.

    Alt yapıda çalışan ve gözden çıkarılan 'a Alanya'nın talip olduğu iddia edilmişti. ekibi, 23 yaşındaki orta saha için şu ana kadar net bir açıklama yapmadı. Ozan'a 'deki bazı Anadolu takımlarından menajer düzeyinde teklifler olduğu da bildirildi

    1. 23.11.2018
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