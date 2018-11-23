Alt yapıda çalışan ve gözden çıkarılan Ozan Tufan'a Alanya'nın talip olduğu iddia edilmişti. Akdeniz ekibi, 23 yaşındaki orta saha için şu ana kadar net bir açıklama yapmadı. Ozan'a Süper Lig'deki bazı Anadolu takımlarından menajer düzeyinde teklifler olduğu da bildirildi