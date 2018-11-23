Michael Frey: "Koeman çok iyi bir hoca"
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli golcü Michael Frey, Koeman'a övgüler dizdi.
İsviçreli golcü Michael Frey, Koeman'a övgüler dizdi. 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'la oynayacakları maçın özel bir mücadele olduğunu söyledi. Frey "Kazanmak istediğimiz bir maç ve kolay olmayacağını da biliyoruz. Ama bizi hem fiziksel hem de mental anlamda iyi hazırlayan bir hocamız var. Bu maça hazır olacağız" ifadesini kullandı.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Michael Frey: "Koeman çok iyi bir hoca" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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