İsviçreli golcü Michael Frey, Koeman'a övgüler dizdi. 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'la oynayacakları maçın özel bir mücadele olduğunu söyledi. Frey "Kazanmak istediğimiz bir maç ve kolay olmayacağını da biliyoruz. Ama bizi hem fiziksel hem de mental anlamda iyi hazırlayan bir hocamız var. Bu maça hazır olacağız" ifadesini kullandı.