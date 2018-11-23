Michael Frey: "Koeman çok iyi bir hoca" – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    : " çok iyi bir hoca"

    <a href="/index/michael-frey?id=d402961d-b789-4a40-8c34-f61c01d00184" class="" rel="tag">Michael Frey</a>: "<a href="/index/koeman?id=bb38544e-8033-45a2-9b36-d720fa84274e" class="" rel="tag">Koeman</a> çok iyi bir hoca"

    'nin sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli golcü , 'a övgüler dizdi.

    İsviçreli golcü , 'a övgüler dizdi. 24 yaşındaki futbolcu, 'la oynayacakları maçın özel bir mücadele olduğunu söyledi. Frey "Kazanmak istediğimiz bir maç ve kolay olmayacağını da biliyoruz. Ama bizi hem fiziksel hem de mental anlamda iyi hazırlayan bir hocamız var. Bu maça hazır olacağız" ifadesini kullandı.

    1. 23.11.2018
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