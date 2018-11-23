Mehmet Ekici’den Fenerbahçe teknik heyetine mesaj

9. haftadaki Sivas maçında sakatlanan Mehmet Ekici'den teknik heyete mesaj var... Sakatlıktan kurtulan yıldız futbolcu, Trabzonspor karşısında forma bekliyor. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Artık kayıplara tahammülü olmayan bir ekibiz. Trabzon'a karşı da kazanmaktan başka şansımızın olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.