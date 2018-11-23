Mehmet Ekici’den Fenerbahçe teknik heyetine mesaj
9. haftadaki Sivas maçında sakatlanan Mehmet Ekici'den teknik heyete mesaj var...
9. haftadaki Sivas maçında sakatlanan Mehmet Ekici'den teknik heyete mesaj var... Sakatlıktan kurtulan yıldız futbolcu, Trabzonspor karşısında forma bekliyor. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Artık kayıplara tahammülü olmayan bir ekibiz. Trabzon'a karşı da kazanmaktan başka şansımızın olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Mehmet Ekici’den Fenerbahçe teknik heyetine mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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