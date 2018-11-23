Mehmet Ekici’den Fenerbahçe teknik heyetine mesaj – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’den teknik heyetine mesaj

    Mehmet Ekici’den Fenerbahçe teknik heyetine mesaj

    9. haftadaki maçında sakatlanan 'den teknik heyete mesaj var...

    9. haftadaki maçında sakatlanan 'den teknik heyete mesaj var... Sakatlıktan kurtulan yıldız futbolcu, karşısında forma bekliyor. Kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Artık kayıplara tahammülü olmayan bir ekibiz. 'a karşı da kazanmaktan başka şansımızın olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 23.11.2018
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