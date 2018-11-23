Galatasaraylı yıldız Feghouli Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş!
Feghouli'nin geçen sezon F.Bahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı…
Feghouli'nin geçen sezon F.Bahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı… İddiaya göre Cezayirli oyuncu için West Ham ile bağlantı kuruldu. İngiliz ekibi 8 milyon euro bonservis istedi. Görüşmeler o anda kesildi. Aynı dönemde Feghouli için Cenk Ergün görüşmelere başlayınca G.Saray'dan istenen rakam 12 milyon euro oldu. Ahmet Bulut devreye girerek rakamı önce 6 sonra da 4.5 milyon euro'ya indirmeyi başardı.
- 23.11.2018
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