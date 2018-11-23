Feghouli'nin geçen sezon F.Bahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı… İddiaya göre Cezayirli oyuncu için West Ham ile bağlantı kuruldu. İngiliz ekibi 8 milyon euro bonservis istedi. Görüşmeler o anda kesildi. Aynı dönemde Feghouli için Cenk Ergün görüşmelere başlayınca G.Saray'dan istenen rakam 12 milyon euro oldu. Ahmet Bulut devreye girerek rakamı önce 6 sonra da 4.5 milyon euro'ya indirmeyi başardı.