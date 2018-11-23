Fenerbahçe'nin şort sponsoru Aygaz oldu – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    'nin şort sponsoru Aygaz oldu

    Fenerbahçe'nin şort sponsoru Aygaz oldu

    'nin şort sponsoru Aygaz oldu.

    Futbol Takımı'nın şort sponsoru Koç Holding'e bağlı LPG markası Aygaz oldu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aygaz'la şort sponsorluğunda iş birliğine gidildiği belirtildi.

    Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Pazar günü 'la deplasmanda oynayacağı maçta sarı-lacivertlilerin şortunda Aygaz logosunun olacağı aktarıldı.

    Sarı-lacivertlilerin forma göğüs sponsoru da Koç Holding'e bağlı Otokoç Otomotiv'in çatısı altında faaliyet gösteren global araç kiralama markası Avis olmuştu.



    1. 23.11.2018 17:36
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