Büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Trabzonspor maçı öncesi iddialı konuştu. Ligde oynadığı 9 maçta yalnızca bir kez rakip fileleri havalandıran Cezayirli futbolcu, 13. hafta sınavı öncesi gol sözü verdi. Trabzon'da kazanan taraf olacaklarını kaydeden 30 yaşındaki forvet, "Ben de atacağım golle takımıma katkı sağlayacağım. Taraftarlarımıza kazanma sevincini artık alışkanlık haline getireceğiz. Ben de atacağım gollerle Fenerbahçe'nin başarısına en iyi şekilde katkıda bulunmak istiyorum. Benden beklentilerin farkındayım. İnanıyorum ki bu güveni boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.