Fenerbahçe'de Slimani’den Trabzonspor için zafer sözü
Büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Trabzonspor maçı öncesi iddialı konuştu.
Büyük umutlarla transfer edilen Islam Slimani, Trabzonspor maçı öncesi iddialı konuştu. Ligde oynadığı 9 maçta yalnızca bir kez rakip fileleri havalandıran Cezayirli futbolcu, 13. hafta sınavı öncesi gol sözü verdi. Trabzon'da kazanan taraf olacaklarını kaydeden 30 yaşındaki forvet, "Ben de atacağım golle takımıma katkı sağlayacağım. Taraftarlarımıza kazanma sevincini artık alışkanlık haline getireceğiz. Ben de atacağım gollerle Fenerbahçe'nin başarısına en iyi şekilde katkıda bulunmak istiyorum. Benden beklentilerin farkındayım. İnanıyorum ki bu güveni boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Fenerbahçe'de Slimani’den Trabzonspor için zafer sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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