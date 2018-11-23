Fenerbahçe'de Slimani’den Trabzonspor için zafer sözü – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'de Slimani’den için zafer sözü

    Fenerbahçe'de Slimani’den Trabzonspor için zafer sözü

    Büyük umutlarla edilen Islam Slimani, maçı öncesi iddialı konuştu.

    Büyük umutlarla edilen Islam Slimani, maçı öncesi iddialı konuştu. Ligde oynadığı 9 maçta yalnızca bir kez rakip fileleri havalandıran Cezayirli futbolcu, 13. hafta sınavı öncesi gol sözü verdi. Trabzon'da kazanan taraf olacaklarını kaydeden 30 yaşındaki forvet, "Ben de atacağım golle takımıma katkı sağlayacağım. Taraftarlarımıza kazanma sevincini artık alışkanlık haline getireceğiz. Ben de atacağım gollerle 'nin başarısına en iyi şekilde katkıda bulunmak istiyorum. Benden beklentilerin farkındayım. İnanıyorum ki bu güveni boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

    1. 23.11.2018
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