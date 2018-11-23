Fenerbahçe'de günün özeti – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'de günün özeti

    Fenerbahçe'de günün özeti

    'de günün öne çıkan gelişmeleri: , iki dönem daha istedi! , Aatif için pusuda!

    'de günün öne çıkan gelişmeleri: , iki dönem daha istedi! , Aatif için pusuda!

    KONYA PUSUDA
    'ın başına geçtiği , Aatif'tan vazgeçmiyor. Kocaman'ın F.Bahçe'yi çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezi olan Faslı için yeşil-beyazlılar şartları zorluyor.

    TFF'DEN TEŞEKKÜR
    Futbol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında U19 'nın kalesini koruyan Berke Özer için F.Bahçe'ye teşekkür yazısı gönderdi.

    2 DÖNEM İSTEDİ
    öncesi 2 döneme ihtiyaç duyduklarını söyleyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam katıldığı dernek toplantısında başarı için 2 dönem daha istedi.

    YENİ TÜZÜKTE SONA DOĞRU
    Başkan Ali Koç'un isteğiyle hazırlanan F.Bahçe'nin tüzüğüne son rötuşlar yapılıyor. Genel kurul üyelerine sunulacak yeni tüzükte dikkat çeken maddeler şöyle:

    Şeffaf ve anlaşılır bir tüzük olacak.
    Değişen mevzuatlara ayak uydurabilecek.
    Seçim ortamının daha demokratik yapabilmesini sağlayacak.
    Üyelik ve aidat konuları yeniden ele alınacak.
    Üyelik giriş bedeli ve aidat arasındaki denge sağlanacak.
    Kulüp içindeki kurulların daha aktif çalışması sağlanacak.
    Hedef 1 milyon üye kampanyası yeniden kurgulanacak.

    ATOM KARINCA VALBUENA
    Takımın son dönemdeki yükselen yıldızı Valbuena, sahadaki performansını antrenmanlarda da gösteriyor. Çalışmaların en çalışkan isimlerinden olan Fransız futbolcu, bu istekli tavrıyla teknik direktör Koeman'ın da fazlasıyla yüzünü güldürüyor. Valbuena, Trabzon derbisinde de takımın beyni olacak.

    TAHMİN ET, KAZAN
    Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin sonucunu doğru tahmin edecek 3 taraftara sarı-lacivert USB bileklik hediye edecek. Siteden yapılan açıklamada Fenercell'in Facebook sayfasını takip edip doğru tahmin yapan taraftarlara ödül verileceği bildirildi.

    FERDİ ARADA YOLCU
    Hollanda takımı Venlo'dan teklif alan Ferdi Kadıoğlu, devre arasında ayrılmak istediğini Comolli ile paylaştı. Genç oyuncunun menajeri Jansen "F.Bahçe ile konuşacağız. Devre arasında kiralık olarak başka takıma gitmemiz gündemde" dedi.

    1. 23.11.2018
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