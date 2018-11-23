Fenerbahçe'de günün öne çıkan gelişmeleri: Ali Koç, iki dönem daha istedi! Konyaspor, Aatif için pusuda!



KONYA PUSUDA

Aykut Kocaman'ın başına geçtiği Konya, Aatif'tan vazgeçmiyor. Kocaman'ın F.Bahçe'yi çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezi olan Faslı için yeşil-beyazlılar şartları zorluyor.



TFF'DEN TEŞEKKÜR

Futbol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında U19 Milli Takımı'nın kalesini koruyan Berke Özer için F.Bahçe'ye teşekkür yazısı gönderdi.



2 DÖNEM İSTEDİ

Seçim öncesi 2 döneme ihtiyaç duyduklarını söyleyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam katıldığı dernek toplantısında başarı için 2 dönem daha istedi.



YENİ TÜZÜKTE SONA DOĞRU

Başkan Ali Koç'un isteğiyle hazırlanan F.Bahçe'nin yeni tüzüğüne son rötuşlar yapılıyor. Genel kurul üyelerine sunulacak yeni tüzükte dikkat çeken maddeler şöyle:



Şeffaf ve anlaşılır bir tüzük olacak.

Değişen mevzuatlara ayak uydurabilecek.

Seçim ortamının daha demokratik yapabilmesini sağlayacak.

Üyelik ve aidat konuları yeniden ele alınacak.

Üyelik giriş bedeli ve aidat arasındaki denge sağlanacak.

Kulüp içindeki kurulların daha aktif çalışması sağlanacak.

Hedef 1 milyon üye kampanyası yeniden kurgulanacak.



ATOM KARINCA VALBUENA

Takımın son dönemdeki yükselen yıldızı Valbuena, sahadaki performansını antrenmanlarda da gösteriyor. Çalışmaların en çalışkan isimlerinden olan Fransız futbolcu, bu istekli tavrıyla teknik direktör Koeman'ın da fazlasıyla yüzünü güldürüyor. Valbuena, Trabzon derbisinde de takımın beyni olacak.



TAHMİN ET, KAZAN

Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin sonucunu doğru tahmin edecek 3 taraftara sarı-lacivert USB bileklik hediye edecek. Siteden yapılan açıklamada Fenercell'in Facebook sayfasını takip edip doğru tahmin yapan taraftarlara ödül verileceği bildirildi.



FERDİ ARADA YOLCU

Hollanda takımı Venlo'dan teklif alan Ferdi Kadıoğlu, devre arasında ayrılmak istediğini Comolli ile paylaştı. Genç oyuncunun menajeri Jansen "F.Bahçe ile konuşacağız. Devre arasında kiralık olarak başka takıma gitmemiz gündemde" dedi.