Fenerbahçe'de günün özeti
Fenerbahçe'de günün öne çıkan gelişmeleri: Ali Koç, iki dönem daha istedi! Konyaspor, Aatif için pusuda!
Fenerbahçe'de günün öne çıkan gelişmeleri: Ali Koç, iki dönem daha istedi! Konyaspor, Aatif için pusuda!
KONYA PUSUDA
Aykut Kocaman'ın başına geçtiği Konya, Aatif'tan vazgeçmiyor. Kocaman'ın F.Bahçe'yi çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezi olan Faslı için yeşil-beyazlılar şartları zorluyor.
TFF'DEN TEŞEKKÜR
Futbol Federasyonu, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında U19 Milli Takımı'nın kalesini koruyan Berke Özer için F.Bahçe'ye teşekkür yazısı gönderdi.
2 DÖNEM İSTEDİ
Seçim öncesi 2 döneme ihtiyaç duyduklarını söyleyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam katıldığı dernek toplantısında başarı için 2 dönem daha istedi.
YENİ TÜZÜKTE SONA DOĞRU
Başkan Ali Koç'un isteğiyle hazırlanan F.Bahçe'nin yeni tüzüğüne son rötuşlar yapılıyor. Genel kurul üyelerine sunulacak yeni tüzükte dikkat çeken maddeler şöyle:
Şeffaf ve anlaşılır bir tüzük olacak.
Değişen mevzuatlara ayak uydurabilecek.
Seçim ortamının daha demokratik yapabilmesini sağlayacak.
Üyelik ve aidat konuları yeniden ele alınacak.
Üyelik giriş bedeli ve aidat arasındaki denge sağlanacak.
Kulüp içindeki kurulların daha aktif çalışması sağlanacak.
Hedef 1 milyon üye kampanyası yeniden kurgulanacak.
ATOM KARINCA VALBUENA
Takımın son dönemdeki yükselen yıldızı Valbuena, sahadaki performansını antrenmanlarda da gösteriyor. Çalışmaların en çalışkan isimlerinden olan Fransız futbolcu, bu istekli tavrıyla teknik direktör Koeman'ın da fazlasıyla yüzünü güldürüyor. Valbuena, Trabzon derbisinde de takımın beyni olacak.
TAHMİN ET, KAZAN
Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin sonucunu doğru tahmin edecek 3 taraftara sarı-lacivert USB bileklik hediye edecek. Siteden yapılan açıklamada Fenercell'in Facebook sayfasını takip edip doğru tahmin yapan taraftarlara ödül verileceği bildirildi.
FERDİ ARADA YOLCU
Hollanda takımı Venlo'dan teklif alan Ferdi Kadıoğlu, devre arasında ayrılmak istediğini Comolli ile paylaştı. Genç oyuncunun menajeri Jansen "F.Bahçe ile konuşacağız. Devre arasında kiralık olarak başka takıma gitmemiz gündemde" dedi.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Fenerbahçe'de günün özeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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