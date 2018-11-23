Fenerbahçe Kaptanı Mehmet Topal: "Trabzon'da kazanacağız"
Tam 5 hafta sonra ilk 11'de forma giymesi beklenen Mehmet Topal, camiaya umut dolu mesajlar yolladı.
Tam 5 hafta sonra ilk 11'de forma giymesi beklenen Mehmet Topal, camiaya umut dolu mesajlar yolladı. Sözlerine yaşadığı sakatlıkla ilgili başlayan tecrübeli futbolcu, "Şu anda iyi durumdayım. Yapılan testlerde de herhangi bir sorun çıkmadı. Trabzon karşısında da kazanmaya devam etmek istiyoruz. Son haftalarda daha pozitif oynayan, kaybetmeyi kabullenmeyen bir takım olduk. İnanıyorum ki, Trabzonspor maçında da bu devam edecek" dedi.
- 23.11.2018
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
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Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
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Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Fenerbahçe Kaptanı Mehmet Topal: "Trabzon'da kazanacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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