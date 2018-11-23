Tam 5 hafta sonra ilk 11'de forma giymesi beklenen Mehmet Topal, camiaya umut dolu mesajlar yolladı. Sözlerine yaşadığı sakatlıkla ilgili başlayan tecrübeli futbolcu, "Şu anda iyi durumdayım. Yapılan testlerde de herhangi bir sorun çıkmadı. Trabzon karşısında da kazanmaya devam etmek istiyoruz. Son haftalarda daha pozitif oynayan, kaybetmeyi kabullenmeyen bir takım olduk. İnanıyorum ki, Trabzonspor maçında da bu devam edecek" dedi.