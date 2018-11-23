Fenerbahçe Kaptanı Mehmet Topal: "Trabzon'da kazanacağız"
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Fenerbahçe Kaptanı : "'da kazanacağız"

    Fenerbahçe Kaptanı Mehmet Topal: "Trabzon'da kazanacağız"

    Tam 5 hafta sonra ilk 11'de forma giymesi beklenen , camiaya umut dolu mesajlar yolladı.

    Tam 5 hafta sonra ilk 11'de forma giymesi beklenen , camiaya umut dolu mesajlar yolladı. Sözlerine yaşadığı sakatlıkla ilgili başlayan tecrübeli futbolcu, "Şu anda iyi durumdayım. Yapılan testlerde de herhangi bir sorun çıkmadı. karşısında da kazanmaya devam etmek istiyoruz. Son haftalarda daha pozitif oynayan, kaybetmeyi kabullenmeyen bir takım olduk. İnanıyorum ki, maçında da bu devam edecek" dedi.

    1. 23.11.2018
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