Dortmund'da Alcacer coşuyor, Fenerbahçe'de Slimani suskun – Fotomaç – 23 Kasım 2018
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Dortmund'da coşuyor, 'de suskun

    Dortmund'da Alcacer coşuyor, Fenerbahçe'de Slimani suskun

    'nin gol sorununu çözemediği ortamda F.Bahçe, 'e ağlıyor.

    'nin gol sorununu çözemediği ortamda F.Bahçe, 'e ağlıyor. Sezon başında , başkanı ile konuşmuş Alcacer'i kiralık istemişti. Barça 2, oyuncunun menajeri Toldra ise Alcacer'i Dortmund'un da istediğini söyleyerek 6 milyon euro talep etmişti. Toplam maliyeti 10 milyon euro'yu bulduğu için vazgeçilen Alcacer Dortmund'da harikalar yaratıyor. 6 maçta 8 gol attı. Avrupa'nın en iyi forvetleri arasında.

    1. 23.11.2018
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