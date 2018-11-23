Dortmund'da Alcacer coşuyor, Fenerbahçe'de Slimani suskun
Slimani'nin gol sorununu çözemediği ortamda F.Bahçe, Alcacer'e ağlıyor.
Slimani'nin gol sorununu çözemediği ortamda F.Bahçe, Alcacer'e ağlıyor. Sezon başında Ali Koç, Barcelona başkanı ile konuşmuş Alcacer'i kiralık istemişti. Barça 2, oyuncunun menajeri Toldra ise Alcacer'i Dortmund'un da istediğini söyleyerek 6 milyon euro talep etmişti. Toplam maliyeti 10 milyon euro'yu bulduğu için vazgeçilen Alcacer Dortmund'da harikalar yaratıyor. 6 maçta 8 gol attı. Avrupa'nın en iyi forvetleri arasında.
- 23.11.2018
-
Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 3
Yorum
Birol Tabi tabi her maç yeniyoruz ya ....yenersek normal olurmuş....lafa bak...bu hocayla ligde 10 maç kazanırsın en fazla
-
Mustafa Cengiz'e bir ceza daha!
Toplam 1
Yorum
SADECE YAZIKLAR OLSUN SADECE YAZIKLAR OLSUN SİZE
-
Gael Clichy: "Herkes inanırsa bu sene şampiyonluk gelecek"
Toplam 1
Yorum
Cahit B şehir aynı adamlar kadroyu koruyor avantajlı gs fb başkanları borç indirme derdinde BJK işi gücü sürekli sözleşme aracı menejer
Dortmund'da Alcacer coşuyor, Fenerbahçe'de Slimani suskun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.