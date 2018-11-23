Slimani'nin gol sorununu çözemediği ortamda F.Bahçe, Alcacer'e ağlıyor. Sezon başında Ali Koç, Barcelona başkanı ile konuşmuş Alcacer'i kiralık istemişti. Barça 2, oyuncunun menajeri Toldra ise Alcacer'i Dortmund'un da istediğini söyleyerek 6 milyon euro talep etmişti. Toplam maliyeti 10 milyon euro'yu bulduğu için vazgeçilen Alcacer Dortmund'da harikalar yaratıyor. 6 maçta 8 gol attı. Avrupa'nın en iyi forvetleri arasında.