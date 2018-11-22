Tolga Ciğerci Fenerbahçe ile ilk kez antrenmanda
Uzun süreli sakatlığını atlatan yeni transferlerden Tolga Ciğerci saha çalışmalarına başladı.
Uzun süreli sakatlığını atlatan yeni transferlerden Tolga Ciğerci saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu dün fizyoterapist eşliğinde yürüme ve hafif tempolu düz koşu antrenmanları gerçekleştirdi. Tolga'nın ne zaman takıma katılacağı henüz açıklanmadı. Maç ritmini yakalaması, ikinci yarıyı bulabilir.
- 22.11.2018
-
Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
-
Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
-
Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
Tolga Ciğerci Fenerbahçe ile ilk kez antrenmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.