Uzun süreli sakatlığını atlatan yeni transferlerden Tolga Ciğerci saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu dün fizyoterapist eşliğinde yürüme ve hafif tempolu düz koşu antrenmanları gerçekleştirdi. Tolga'nın ne zaman takıma katılacağı henüz açıklanmadı. Maç ritmini yakalaması, ikinci yarıyı bulabilir.