Tolga Ciğerci Fenerbahçe ile ilk kez antrenmanda – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe ile ilk kez antrenmanda

    <a href="/index/tolga-cigerci?id=52e58a80-2825-4af6-9cdd-54b7c0f98206" class="" rel="tag">Tolga Ciğerci</a> Fenerbahçe ile ilk kez antrenmanda

    Uzun süreli sakatlığını atlatan yeni transferlerden saha çalışmalarına başladı.

    Uzun süreli sakatlığını atlatan yeni transferlerden saha çalışmalarına başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu dün fizyoterapist eşliğinde yürüme ve hafif tempolu düz koşu antrenmanları gerçekleştirdi. Tolga'nın ne zaman takıma katılacağı henüz açıklanmadı. Maç ritmini yakalaması, ikinci yarıyı bulabilir.

    1. 22.11.2018
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