Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman, performansı düşük forvet Islam Slimani hakkında son kararı verdi. Cezayirli yıldızı, Trabzonspor deplasmanında bir kez daha şans tanıyacak. Büyük umutlarla alınan tecrübeli forvet bu sezon ligde fileleri 1 kez sarstı.