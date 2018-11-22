Koeman'dan Trabzonspor karşısında Slimani'ye bir şans daha – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Koeman'dan karşısında Slimani'ye bir şans daha

    Koeman'dan <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> karşısında Slimani'ye bir şans daha

    'de , performansı düşük forvet Islam Slimani hakkında son kararı verdi.

    'de , performansı düşük forvet Islam Slimani hakkında son kararı verdi. Cezayirli yıldızı, deplasmanında bir kez daha şans tanıyacak. Büyük umutlarla alınan tecrübeli forvet bu sezon ligde fileleri 1 kez sarstı.

    1. 22.11.2018
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