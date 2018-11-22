Koeman'dan Trabzonspor karşısında Slimani'ye bir şans daha
Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman, performansı düşük forvet Islam Slimani hakkında son kararı verdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman, performansı düşük forvet Islam Slimani hakkında son kararı verdi. Cezayirli yıldızı, Trabzonspor deplasmanında bir kez daha şans tanıyacak. Büyük umutlarla alınan tecrübeli forvet bu sezon ligde fileleri 1 kez sarstı.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
Koeman'dan Trabzonspor karşısında Slimani'ye bir şans daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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