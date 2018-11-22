Hollanda basını: "Fenerbahçe'de Cocu daha kovulmadı!" – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    basını: "'de Cocu daha kovulmadı!"

    <a href="/index/hollanda?id=b839b8b1-7aa6-4ce6-a7ae-f7fc84043678" class="" rel="tag">Hollanda</a> basını: "<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Cocu daha kovulmadı!"

    'da programına katılan gazeteci 'den ilginç ifadeler...

    'da programına katılan gazeteci 'den ilginç ifadeler... Derksen "Cocu, 'den kovulmadı. Sadece sözleşme durumu 'aktif değil' olarak değiştirildi. Yıllık 2 milyon euro alacaktı. Kendisi hala 'da" dedi.

    ŞİRKET DE ONAYLADI
    'in söyledikleri 'nun menajerlik şirketinin sitesinde de onaylanmış durumda. Hollandalı hocanın menajerliğini yapan şirketin sitesinde 'nun durumu "'de çalışıyor" olarak görülüyor.

    1. 22.11.2018
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