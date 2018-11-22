Hollanda basını: "Fenerbahçe'de Cocu daha kovulmadı!"
Hollanda'da Veronica İnside programına katılan gazeteci Johan Derksen'den ilginç ifadeler...
Hollanda'da Veronica İnside programına katılan gazeteci Johan Derksen'den ilginç ifadeler... Derksen "Cocu, Fenerbahçe'den kovulmadı. Sadece sözleşme durumu 'aktif değil' olarak değiştirildi. Yıllık 2 milyon euro alacaktı. Kendisi hala İstanbul'da" dedi.
ŞİRKET DE ONAYLADI
Johan Derksen'in söyledikleri Phillip Cocu'nun menajerlik şirketinin sitesinde de onaylanmış durumda. Hollandalı hocanın menajerliğini yapan şirketin sitesinde Phillip Cocu'nun durumu "Fenerbahçe'de çalışıyor" olarak görülüyor.
- 22.11.2018
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Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
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Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
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