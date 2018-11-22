Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten Arjen Robben önerildi
Fenerbahçe gençlik hamlesi başlatmışken Bayern Münih ile sözleşmesi 2019'da sona erecek Arjan Robben, sarı lacivertlilere önerildi.
Fenerbahçe gençlik hamlesi başlatmışken Bayern Münih ile sözleşmesi 2019'da sona erecek Arjan Robben, sarı lacivertlilere önerildi. 34 yaşındaki oyuncunun sık sakatlanması ve yüksek maaşı nedeniyle Damien Comolli tarafından tercih edilmesi beklenmiyor.
- 22.11.2018
-
Göztepe’de Deniz Kadah hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
35 Bu sene forvet hattında birinin patlama yapması lazım. Bunu da Deniz Kadah yapabilir
-
Karaman'ın 5'te 5 planı!
Toplam 1
Yorum
fb maçı fb maçı kaybedilirse trabzonda çarşı karışır.
-
Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 5
Yorum
trabzon fb kazanırsa trabzon çok kötü bir pozisyona girer.
Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten Arjen Robben önerildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.