Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten Arjen Robben önerildi – Fotomaç – 22 Kasım 2018
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>'ten <a href="/index/arjen-robben?id=ebf51b82-6494-47f3-8831-fa560ee5f5a9" class="" rel="tag">Arjen Robben</a> önerildi

    gençlik hamlesi başlatmışken ile sözleşmesi 2019'da sona erecek , sarı lacivertlilere önerildi.

    gençlik hamlesi başlatmışken ile sözleşmesi 2019'da sona erecek , sarı lacivertlilere önerildi. 34 yaşındaki oyuncunun sık sakatlanması ve yüksek maaşı nedeniyle Damien Comolli tarafından tercih edilmesi beklenmiyor.

    1. 22.11.2018
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