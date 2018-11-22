Fenerbahçe gençlik hamlesi başlatmışken Bayern Münih ile sözleşmesi 2019'da sona erecek Arjan Robben, sarı lacivertlilere önerildi. 34 yaşındaki oyuncunun sık sakatlanması ve yüksek maaşı nedeniyle Damien Comolli tarafından tercih edilmesi beklenmiyor.